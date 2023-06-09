Министр обороны Швеции: страна может разместить у себя войска НАТО ещё до вступления в альянс

Швеция может разместить войска НАТО на своей территории еще до вступления в альянс. Такие заявления прозвучали из уст министра обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, размещение сил альянса на территории королевства позволит в дальнейшем проводить совместные операции, что, конечно, выгодно этой скандинавской стране. Напомним, Швеция планировала присоединиться к военно-политическому блоку вместе с Финляндией. Однако Турция выступила против из-за давних претензий к Стокгольму.