Спустя 40 дней после авиакатастрофы нашли живыми четверых детей

Новости Колумбии. Сорок дней спустя: четверых детей нашли живыми после крушения самолета в Колумбии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил президент южноамериканского государства, добавив, что событие стало радостью для всей страны. Все дети – братья, а самому младшему из них всего год.