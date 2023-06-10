Спустя 40 дней после авиакатастрофы нашли живыми четверых детей

Новости Колумбии. Сорок дней спустя: четверых детей нашли живыми после крушения самолета в Колумбии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил президент южноамериканского государства, добавив, что событие стало радостью для всей страны. Все дети – братья, а самому младшему из них всего год.
Напомним, самолет с семью пассажирами на борту потерпел крушение 1 мая. У судна отказал двигатель. Хотя перед катастрофой экипаж успел подать аварийный сигнал, поиски самолета в джунглях затянулись. На месте аварии спасатели обнаружили троих погибших взрослых. Как детям удалось выжить и больше месяца продержаться в джунглях – пока остается загадкой.