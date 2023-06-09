Во Владивостоке ввели режим ЧС – в городе за сутки выпала месячная норма осадков

Они обрушились на город накануне и уже привели к повреждениям дорог и затоплению улиц. Также повалены несколько деревьев, местные жители жалуются на отключения электричества. По данным местных синоптиков, менее чем за сутки выпала месячная норма осадков, что стало новым рекордом за последние 30 лет. Предварительно нанесенный стихией ущерб оценивается в 370 миллионов рублей. Средства на ремонт будут привлекаться из резервного фонда.