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В Индии спасли леопарда, который упал в колодец

08 октября 2018 09:07
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Новости Индии. В Индии успехом завершилась необычная спасательная операция: из 9-метрового колодца извлекли леопарда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии спасли леопарда, который упал в колодец-1

В колодец опустили специальное устройство, и благополучно помогли животному выбраться на свободу.

В итоге хищник не пострадал и чувствует себя хорошо. В скором времени леопарда выпустят в естественную среду обитания.

# Дикие животные # Фотофакт

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