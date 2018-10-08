В Индии спасли леопарда, который упал в колодец

Новости Индии. В Индии успехом завершилась необычная спасательная операция: из 9-метрового колодца извлекли леопарда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В колодец опустили специальное устройство, и благополучно помогли животному выбраться на свободу.

В итоге хищник не пострадал и чувствует себя хорошо. В скором времени леопарда выпустят в естественную среду обитания.