Глава Еврокомиссии: ЕС находится в начале третьей волны коронавируса

Европейский союз находится в начале третьей волны COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии в рамках саммита глав государств сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейский союз находится в начале третьей волны COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии в рамках саммита глав государств сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидобстановка в регионе, действительно, непростая. Ряд стран переживает очередной всплеск заболеваемости, а вакцинация населения проходит медленнее, чем планировалось.
В трех департаментах Франции ввели жесткие ограничения. С 26 марта в регионах будут открыты лишь продовольственные магазины и аптеки. Жители смогут отдаляться от дома не более чем на 10 километров.
Сложная ситуация с заболеваемостью и в Польше. Число инфицированных растет, несмотря на введенный общенациональный локдаун. С 27 марта в республике вновь ужесточают ограничения. Закроются парикмахерские, салоны красоты и детские сады. В храмах будет действовать новое правило: один человек на 20 квадратных метров. Меры продлятся как минимум две недели.