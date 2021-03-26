Глава Еврокомиссии: ЕС находится в начале третьей волны коронавируса

Европейский союз находится в начале третьей волны COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии в рамках саммита глав государств сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидобстановка в регионе, действительно, непростая. Ряд стран переживает очередной всплеск заболеваемости, а вакцинация населения проходит медленнее, чем планировалось. В трех департаментах Франции ввели жесткие ограничения. С 26 марта в регионах будут открыты лишь продовольственные магазины и аптеки. Жители смогут отдаляться от дома не более чем на 10 километров.