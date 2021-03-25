Джо Байден провёл первую пресс-конференцию. Какие вопросы ему задали?

Новости США. Одно из самых ожидаемых событий этих суток. Состоялась первая пресс-конференция Джо Байдена с момента вступления в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступление началось с информации о вакцинации в стране. Среди прочих вопросов были озвучены проблемы с оружием и иммиграцией, вывод войск из Афганистана. Также Байден заявил, что планирует переизбираться на пост президента США в 2024 году.