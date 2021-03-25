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Джо Байден провёл первую пресс-конференцию. Какие вопросы ему задали?

25 марта 2021 20:04
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Новости США. Одно из самых ожидаемых событий этих суток. Состоялась первая пресс-конференция Джо Байдена с момента вступления в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден провёл первую пресс-конференцию. Какие вопросы ему задали?-1

Выступление началось с информации о вакцинации в стране. Среди прочих вопросов были озвучены проблемы с оружием и иммиграцией, вывод войск из Афганистана. Также Байден заявил, что планирует переизбираться на пост президента США в 2024 году.

Джо Байден провёл первую пресс-конференцию. Какие вопросы ему задали?-4

За несколько часов до начала общения американского президента с журналистами в Белом доме он снова оказался дезориентирован и забыл, куда пришел (подробнее здесь).

# США # Джо Байден # Фотофакт

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