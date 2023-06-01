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Гладков сообщил о взрыве неизвестного устройства в Белгороде, пострадало 2 человека

01 июня 2023 15:57
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В Белгороде произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, на дорогу упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Пострадавшего мужчину с подозрением на контузию увезли в городскую больницу, второй мужчина от стационара отказался, так как у него незначительные ушибы. Один легковой автомобиль был поврежден. На месте инцидента работает следственная группа и оперативные службы для выяснения обстоятельств произошедшего, добавил губернатор.

# Взрыв # Вячеслав Гладков

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