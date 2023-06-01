Премьер Польши Моравецкий: наступление ВСУ уже началось

Украина уже начала контрнаступление. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wprost.

Он уточнил, что результативность данного контрнаступления покажет себя в течение нескольких месяцев, и тогда можно будет однозначно дать ответ на вопрос о сроках СВО. Сроки украинского контрнаступления не раз переносились и продолжают сдвигаться.

Российские эксперты объясняют это, во-первых, информационной войной, когда постоянные заявления о скором наступлении служат для поддержания напряженности в России, а во-вторых, требованиями Запада к быстрым и победным результатам от киевских властей, которые заставляют их постоянно отчитываться о ходе боевых действий.