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Гитанас Науседа рассчитывает разместить на территории Литвы солдат ФРГ с их семьями

07 сентября 2023 17:47
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Запад продолжает обострять ситуацию в регионе, наращивая военный потенциал у наших границ. Польша и прибалтийские страны превратились в настоящий военный плацдарм НАТО и не намерены останавливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Литва планирует повысить боеспособность за счет немецких военных. Вильнюс буквально заманивает солдат ФРГ.

Гитанас Науседа рассчитывает разместить на территории Литвы солдат ФРГ с их семьями-1

Страна готова построить инфраструктуру для размещения на своей территории бригады бундесвера. Причем, речь идет в том числе о детях военнослужащих. Для них появятся школы и детские сады. Для создания максимально приемлемых условий литовский лидер пообещал потратить «существенную сумму денег». Гитанас Науседа считает, что это поможет укрепить безопасность Литвы, об этом он заявил в интервью местному телеканалу. Однако немецкие военные переезжать в Литву не спешат. Согласно данным соцопроса СМИ Германии, передислоцироваться в прибалтийскую республику готов только каждый пятый солдат.

# НАТО # Гитанас Науседа # Фотофакт

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