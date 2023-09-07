Гитанас Науседа рассчитывает разместить на территории Литвы солдат ФРГ с их семьями

Запад продолжает обострять ситуацию в регионе, наращивая военный потенциал у наших границ. Польша и прибалтийские страны превратились в настоящий военный плацдарм НАТО и не намерены останавливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Литва планирует повысить боеспособность за счет немецких военных. Вильнюс буквально заманивает солдат ФРГ.

Страна готова построить инфраструктуру для размещения на своей территории бригады бундесвера. Причем, речь идет в том числе о детях военнослужащих. Для них появятся школы и детские сады. Для создания максимально приемлемых условий литовский лидер пообещал потратить «существенную сумму денег». Гитанас Науседа считает, что это поможет укрепить безопасность Литвы, об этом он заявил в интервью местному телеканалу. Однако немецкие военные переезжать в Литву не спешат. Согласно данным соцопроса СМИ Германии, передислоцироваться в прибалтийскую республику готов только каждый пятый солдат.