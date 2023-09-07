На фоне инфляции количество бездомных в ЕС достигло беспрецедентного уровня

Большая часть из них – жертвы экономического кризиса, которые потеряли доход и жилье за последние несколько лет. Причем количество бездомных увеличилось даже в таких странах, как Германия и Франция. Поскольку за последнее время на фоне инфляции энергия и продукты питания стали неподъемными для многих европейцев. И хотя власти обещают справиться с данной проблемой к 2030 году, в реальности улучшение дел в этой сфере происходит очень медленно. Пока только три государства ЕС добились прогресса в искоренении бездомности. На общем фоне это ничтожно малый результат.