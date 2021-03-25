Прямой эфир

Путешествие продлится 121 день. В Японии началась эстафета олимпийского огня

25 марта 2021 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась на территории тренировочного центра в Фукусиме.

Путешествие продлится 121 день. В Японии началась эстафета олимпийского огня-1

Первые факелоносцы – игроки женской сборной по футболу. Место для старта, кстати, выбрано неслучайно. Фукусима – как символ возрождения Японии после разрушительных землетрясений и цунами 2011 года. Путешествие огня продлится 121 день. За это время факел пронесут через 47 префектур страны. Участие в эстафете примут около 10 тысяч человек. Сами игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

В чём белорусские спортсмены будут выступать в Токио? Посмотрите, как выглядит новая форма олимпийской сборной

Путешествие продлится 121 день. В Японии началась эстафета олимпийского огня-4

Из-за пандемии и угрозы распространения новых штаммов вируса Олимпиаду решили проводить без участия иностранных волонтеров и зрителей.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пролетели около 450 км. Северная Корея запустила баллистические ракеты
25 марта 2021 09:25

Пролетели около 450 км. Северная Корея запустила баллистические ракеты

Европа перед пасхальными праздниками ужесточает карантин
25 марта 2021 09:23

Европа перед пасхальными праздниками ужесточает карантин

В Армении отменили военное положение
24 марта 2021 12:42

В Армении отменили военное положение