Путешествие продлится 121 день. В Японии началась эстафета олимпийского огня

Первые факелоносцы – игроки женской сборной по футболу. Место для старта, кстати, выбрано неслучайно. Фукусима – как символ возрождения Японии после разрушительных землетрясений и цунами 2011 года. Путешествие огня продлится 121 день. За это время факел пронесут через 47 префектур страны. Участие в эстафете примут около 10 тысяч человек. Сами игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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