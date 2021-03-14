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Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли на Масленицу в России. Смотрите, как впечатляюще это было

14 марта 2021 14:12
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Новости России. Масленицу повсеместно отмечают в России. Гигантский 24-метровый арт-объект из лозы сожгли в Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли на Масленицу в России. Смотрите, как впечатляюще это было-1

Строили «замок корона-людоеда» не один день и вмиг уничтожили под аплодисменты многочисленной публики. Так магически – языками пламени, понятно, что совсем не всерьез – на празднике попробовали покончить с вирусом навсегда.

Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли на Масленицу в России. Смотрите, как впечатляюще это было-4

Гостей там также угощали «иммуноповышающими» блинами. Организаторы призвали всех сделать прививку от коронавируса, чтобы после всех ритуальных действ обязательно побороть эту напасть.

Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли на Масленицу в России. Смотрите, как впечатляюще это было-7

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# Масленица # Фотофакт

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