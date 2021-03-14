Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли на Масленицу в России. Смотрите, как впечатляюще это было

Новости России. Масленицу повсеместно отмечают в России. Гигантский 24-метровый арт-объект из лозы сожгли в Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строили «замок корона-людоеда» не один день и вмиг уничтожили под аплодисменты многочисленной публики. Так магически – языками пламени, понятно, что совсем не всерьез – на празднике попробовали покончить с вирусом навсегда.