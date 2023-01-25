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Америка готовит к отправке танки для Украины, но есть нюанс

25 января 2023 11:10
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США готовятся отправить Киеву партию танков «Абрамс». Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Америка готовит к отправке танки для Украины, но есть нюанс-1

Пока речь идет о 30 машинах, хотя раньше говорилось как минимум о 50. Чтобы избежать критики этого решения, техника скорее всего будет закуплена через фонд «Инициатива содействия безопасности Украины». А это означает, что они будут взяты не из арсенала Пентагона. Кроме того, Вашингтон, возможно, может выкупить свои танки у союзников по НАТО, отремонтировать их и передать Киеву. Если раньше США были против отправки техники, то смягчение позиции произошло в тот же день, когда стало известно, что Германия направит танки «Леопард 2» в зону конфликта. Уже на первом этапе, но не ранее чем через три-четыре месяца, ФРГ передаст 14 боевых машин. Правда, простые немцы такое решение властей не одобряют. Демонстранты вышли к Бранденбургским воротам и к американскому посольству в Берлине с требованием отменить отправку танков Киеву. На плакатах активистов – призывы к дипломатии.

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# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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