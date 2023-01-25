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В Берлине началась забастовка работников аэропорта – 35 тыс человек вынуждены сдать билеты

25 января 2023 11:09
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Новости Германии. В Берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за начавшейся забастовки персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 35 тысяч человек вынуждены сдать билеты и думать, как добраться до нужного города.  

В Берлине началась забастовка работников аэропорта – 35 тыс человек вынуждены сдать билеты-1

Профсоюз требует повысить зарплаты на 500 евро тем, кто имеет краткосрочный контракт. К стачке призвали присоединиться работников транспорта аэропорта и сотрудников службы безопасности полетов. Как долго она продлится, не сообщается, но пассажиров призвали готовиться к дальнейшим задержкам или отменам авиарейсов.  

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# Забастовка авиакомпаний в Германии # Новости Германии # Фотофакт

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