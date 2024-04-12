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Германия вышла на пик банкротств компаний

12 апреля 2024 08:32
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Немецкая экономика бьет очередные антирекорды. Показатели банкротства предприятий за март этого года превысили среднюю статистику практически на треть. За прошедший месяц закрылись около 1300 компаний, а работы лишились 11 тысяч человек. И согласно отчетным данным, подобная тенденция прослеживается уже на протяжении полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия вышла на пик банкротств компаний-1

Эксперты отмечают, что основной причиной волны банкротств послужил отказ от российских энергоресурсов, а также глубокий спад в экономике. Из-за этого промышленность стала скатываться до мощностей 20-летней давности.

Аналитики немецкого института экономических исследований дают неутешительный прогноз. Они считают, что показатели банкротств останутся высокими и в апреле. По их мнению, ситуация требует принятия мер для предотвращения возможных экономических кризисов, однако правительство Шольца занято более важными, по их мнению, вещами: поиском ресурсов для снабжения Украины вооружением.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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