Германия вышла на пик банкротств компаний

Немецкая экономика бьет очередные антирекорды. Показатели банкротства предприятий за март этого года превысили среднюю статистику практически на треть. За прошедший месяц закрылись около 1300 компаний, а работы лишились 11 тысяч человек. И согласно отчетным данным, подобная тенденция прослеживается уже на протяжении полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают, что основной причиной волны банкротств послужил отказ от российских энергоресурсов, а также глубокий спад в экономике. Из-за этого промышленность стала скатываться до мощностей 20-летней давности.

Аналитики немецкого института экономических исследований дают неутешительный прогноз. Они считают, что показатели банкротств останутся высокими и в апреле. По их мнению, ситуация требует принятия мер для предотвращения возможных экономических кризисов, однако правительство Шольца занято более важными, по их мнению, вещами: поиском ресурсов для снабжения Украины вооружением.