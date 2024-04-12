Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

У Вашингтона нет другого плана по оказанию помощи Украине, кроме транша в 60 миллиардов долларов, который был заморожен в Конгрессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Администрацию Байдена расстраивают республиканцы и европейские союзники, опасаясь успехов российских войск. Неназванный чиновник США настоятельно просит Европу направить доходы от блокированных российских предприятий на оказание Киеву помощи и откликнуться на запрос Украины о поставках систем ПВО Patriot.

В минувшем году у США кончились деньги на оружие Украины; в этом году было передано 300 млн долларов помощи. Запрос на выделение Киеву 60 миллиардов долларов находится на рассмотрении Конгресса.

Председатель Конгресса Майк Джонсон рассчитывает рассмотреть закон о помощи Украине после перерыва, несмотря на возможную оппозицию республиканцев. Демократы же готовы оказать поддержку спикеру в том случае, если его отстранят от власти.