22% населения ЕС находятся под угрозой бедности

Бедность угрожает более чем 20 % жителей ЕС. Таковы данные статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечается в докладе Евростата, в Румынии и Болгарии показатель превышает 30 %. Проблема вызвана ростом стоимости жилья, высокой инфляцией, неподъемными налогами. Эксперты считают, чтобы решить проблему, европейским властям необходимо пересмотреть политику по поддержке уязвимых групп населения, среди которых молодежь, матери-одиночки и люди с низким уровнем образования.