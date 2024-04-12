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22% населения ЕС находятся под угрозой бедности

12 апреля 2024 08:01
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Бедность угрожает более чем 20 % жителей ЕС. Таковы данные статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22% населения ЕС находятся под угрозой бедности-1

Как отмечается в докладе Евростата, в Румынии и Болгарии показатель превышает 30 %. Проблема вызвана ростом стоимости жилья, высокой инфляцией, неподъемными налогами. Эксперты считают, чтобы решить проблему, европейским властям необходимо пересмотреть политику по поддержке уязвимых групп населения, среди которых молодежь, матери-одиночки и люди с низким уровнем образования.

# Кризис в ЕС

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