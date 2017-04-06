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Германия вводит ответственность для соцсетей за размещение комментариев, разжигающих ненависть, и ложных новостей

06 апреля 2017 04:46
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Новости Германии. Германия вводит ответственность для соцсетей за размещение комментариев, разжигающих ненависть, а также ложных новостей. Соответствующий законопроект поддержало правительство ФРГ. И если документ примут в текущем виде, то условия работы в Германии для подобных интернет-компаний будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации будет предоставляться всего 24 часа. В противном случае будут грозить серьезные штрафы – до 50 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Интернет

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