Германия вводит ответственность для соцсетей за размещение комментариев, разжигающих ненависть, и ложных новостей

Новости Германии. Германия вводит ответственность для соцсетей за размещение комментариев, разжигающих ненависть, а также ложных новостей. Соответствующий законопроект поддержало правительство ФРГ. И если документ примут в текущем виде, то условия работы в Германии для подобных интернет-компаний будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации будет предоставляться всего 24 часа. В противном случае будут грозить серьезные штрафы – до 50 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.