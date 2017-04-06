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Рекордные показатели безработицы в Бразилии. Уровень превышает уже 13%

06 апреля 2017 04:44
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Новости Бразилии. Бразилия бьет рекорды по безработице. Ее уровень в стране уже превышает 13%. С декабря 2016 года по февраль текущего без работы числились 13,5 миллионов человек. И этот показатель за последние годы почти удвоился.

В попытке оживить крупнейшую экономику Латинской Америки Центробанк Бразилии активизировал смягчение денежно-кредитной политики. Более низкие ставки, как ожидается, будут способствовать восстановлению финансовой стабильности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Работа

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