Рекордные показатели безработицы в Бразилии. Уровень превышает уже 13%

Новости Бразилии. Бразилия бьет рекорды по безработице. Ее уровень в стране уже превышает 13%. С декабря 2016 года по февраль текущего без работы числились 13,5 миллионов человек. И этот показатель за последние годы почти удвоился.

В попытке оживить крупнейшую экономику Латинской Америки Центробанк Бразилии активизировал смягчение денежно-кредитной политики. Более низкие ставки, как ожидается, будут способствовать восстановлению финансовой стабильности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.