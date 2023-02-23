Германия признала двух сотрудников иранского посольства персонами нон грата

Такое решение было принято в знак протеста против вынесения Тегераном смертного приговора иранско-немецкому гражданину. Сотрудники посольства должны покинуть ФРГ уже в ближайшие дни. И как отметили в Бундестаге, если Иран в скором времени не отменит свое решение, то Германия примет более жесткие меры. Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. Ранее Тегеран неоднократно выносил смертные приговоры людям с двойным гражданством. Даже несмотря на неодобрение со стороны международного сообщества.

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