Прямой эфир

Германия поставила Украине ещё 25 танков

03 ноября 2023 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Несмотря на собственные финансовые трудности, Германия продолжает военную поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия поставила Украине ещё 25 танков-1

Обновленный список помощи Киеву опубликован на сайте правительства ФРГ. Согласно документу, страна передала ВСУ 25 танков «Леопард». Всего же за время специальной военной операции Берлин направил Киеву 115 таких машин. Также в рамках последнего пакета помощи Украина получила 12 бронетранспортеров, разведывательные дроны, системы защиты для вертолетов, грузовики и зимнюю одежду.

# Оружие и боеприпасы # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США столкнулись 8 грузовых и легковых машин
03 ноября 2023 06:39

В США столкнулись 8 грузовых и легковых машин

В Турции сдавать жильё туристам будут по лицензии Минкульта
03 ноября 2023 06:09

В Турции сдавать жильё туристам будут по лицензии Минкульта

ФРС США прогнозирует повышение базовой ставки
03 ноября 2023 06:05

ФРС США прогнозирует повышение базовой ставки