Германия поставила Украине ещё 25 танков

Новости Германии. Несмотря на собственные финансовые трудности, Германия продолжает военную поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный список помощи Киеву опубликован на сайте правительства ФРГ. Согласно документу, страна передала ВСУ 25 танков «Леопард». Всего же за время специальной военной операции Берлин направил Киеву 115 таких машин. Также в рамках последнего пакета помощи Украина получила 12 бронетранспортеров, разведывательные дроны, системы защиты для вертолетов, грузовики и зимнюю одежду.