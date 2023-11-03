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В Турции сдавать жильё туристам будут по лицензии Минкульта

03 ноября 2023 06:09
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Новости Турции. В Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам. Теперь необходимо получить согласие всех собственников в доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции сдавать жильё туристам будут по лицензии Минкульта-1

Кроме того, понадобится лицензия Министерства культуры и туризма и договор аренды. Теперь встречать гостей на входе в дом будет специальный указатель о том, что объект сдается туристам. Размер комиссии за получение такой вывески определит ведомство. Невыполнение этих требований повлечет наложение штрафа на владельца жилья. Размер взыскания может составить до 35 тысяч долларов.

# Международная политика # Новости Турции # Фотофакт

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