В США столкнулись 8 грузовых и легковых машин

Новости США. Непогода стала причиной крупной автокатастрофы в Пенсильвании. На северо-востоке США столкнулись восемь грузовых и легковых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб, еще несколько получили травмы. Авария произошла рано утром. Участок дороги, где это случилось, перекрывали. По словам специалистов, причиной ДТП стала плохая видимость. Ранее в регионе выпали обильные осадки.