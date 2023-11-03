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В США столкнулись 8 грузовых и легковых машин

03 ноября 2023 06:39
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Новости США. Непогода стала причиной крупной автокатастрофы в Пенсильвании. На северо-востоке США столкнулись восемь грузовых и легковых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США столкнулись 8 грузовых и легковых машин-1

Один человек погиб, еще несколько получили травмы. Авария произошла рано утром. Участок дороги, где это случилось, перекрывали. По словам специалистов, причиной ДТП стала плохая видимость. Ранее в регионе выпали обильные осадки.

# Авария в США # Новости США # Фотофакт

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