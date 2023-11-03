ФРС США прогнозирует повышение базовой ставки

Новости США. Федеральная резервная система США прогнозирует повышение базовой процентной ставки. По итогам октябрьского заседания она не изменилась и сейчас составляет 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Федеральная резервная система США прогнозирует повышение базовой процентной ставки. По итогам октябрьского заседания она не изменилась и сейчас составляет 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, этот показатель будет расти, заявляют специалисты. Предыдущий раз ставку повышали в июле. Экономическая активность в США снижается. Инфляция по-прежнему выше средней.