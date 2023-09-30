В Италии загорелся паром с пассажирами на борту

Новости Италии. В Италии загорелся паром, который перевозил пассажиров с острова Лампедуза на Сицилию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обошлось без жертв, поскольку береговая охрана очень быстро прибыла на место происшествия.

С терпящего бедствие судна были эвакуированы около 200 человек, включая 27 членов экипажа. Людей благополучно доставили на берег и передали в руки медиков. После чего специально оборудованные корабли смогли приступить к тушению пожара.