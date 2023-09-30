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В Италии загорелся паром с пассажирами на борту

30 сентября 2023 11:40
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Новости Италии. В Италии загорелся паром, который перевозил пассажиров с острова Лампедуза на Сицилию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обошлось без жертв, поскольку береговая охрана очень быстро прибыла на место происшествия.

В Италии загорелся паром с пассажирами на борту-1

С терпящего бедствие судна были эвакуированы около 200 человек, включая 27 членов экипажа. Людей благополучно доставили на берег и передали в руки медиков. После чего специально оборудованные корабли смогли приступить к тушению пожара.

# Пожар # Новости Италии # Фотофакт

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