Жители Израиля выступают против судебной реформы Нетаньяху
Новости Израиля. Столбы дыма, толпы демонстрантов и перекрытые дороги. Жители Израиля вновь вышли на протесты из-за судебной реформы, которую продвигает правительство премьер-министра страны. Активисты обвиняют Нетаньяху в использовании закона в личных целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению протестующих, он пытается уйти от правосудия. Ведь сейчас в его отношении ведется судебное разбирательство. Специалисты сходятся во мнении, что предложенная реформа ставит под удар демократические ценности Израиля.
Уже более трех месяцев жители Израиля регулярно выходят на демонстрации, требуя отказаться от изменений, которые среди прочего позволят законодателям отменять решения Верховного суда простым большинством голосов. На сегодня по всей стране запланированы более 150 протестных акций. Нередко митинги заканчиваются столкновениями с полицией и разгоном демонстрантов.
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