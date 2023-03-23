Жители Израиля выступают против судебной реформы Нетаньяху

Новости Израиля. Столбы дыма, толпы демонстрантов и перекрытые дороги. Жители Израиля вновь вышли на протесты из-за судебной реформы, которую продвигает правительство премьер-министра страны. Активисты обвиняют Нетаньяху в использовании закона в личных целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению протестующих, он пытается уйти от правосудия. Ведь сейчас в его отношении ведется судебное разбирательство. Специалисты сходятся во мнении, что предложенная реформа ставит под удар демократические ценности Израиля.