Подоляк раскритиковал западные СМИ за разглашение военных планов Украины

С критикой в адрес западных СМИ выступил советник главы офиса президента Украины Подоляк, пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek. Сообщается, что недовольство со стороны киевских властей вызвала публикация в Politico о контрнаступлении, которое Украина против Российской Федерации планирует в мае текущего года. По словам советника главы офиса Зеленского, военные действия должны быть сюрпризом для противника, цитирует его издание. При этом отмечается, что сам Подоляк анонсировал одной из итальянских газет начало контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины этой весной.

Подоляк заявил о сложностях в организации переговоров Зеленского и Си Цзиньпина