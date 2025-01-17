«Марафон единства» возвращается в столицу – мероприятия стартуют с 20 января

Совершив большое путешествие по стране и объединив сердца миллионов белорусов, «Марафон единства» вернется в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 выставок и одна эксклюзивная экспозиция с самыми яркими фотомоментами акции. Задействуют даже Национальный аэропорт. Там развернутся «Параллельные миры». Основа фотопроекта – кадры из архива БЕЛТА, которые отражают два взгляда на государство: созидания и мира, наших оппонентов – деградации и разрушения.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства»:

Каждый день у нас будут мероприятия на предприятиях. Мероприятия в колледжах, мастер-классы, полюбившиеся и ставшие уже традиционными: от Президентского оркестра, мастер-классы артистов Большого театра Беларуси. Будет впервые проведен мастер-класс артистов Купаловского театра в Академии искусств. Кроме того, запланировано несколько уникальных мероприятий. Таких, которых не было нигде, они будут единичными, скажем так. Запланирован концерт на Комаровском рынке, концерт в нашем новом выставочном центре, концерт Президентского оркестра, запланирована ночь открытий в Национальной библиотеке Республики Беларусь. Программа мероприятий на самом деле будет насыщенная, я уверена, что марафон не останется незамеченным жителями столицы.

Основные мероприятия марафона любви к Родине в Минске стартуют в понедельник – 20 января.