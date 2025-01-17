На Открытом Кубке Беларуси по пулевой стрельбе в Минске разыграли 4 комплекта наград

В Минске подходит к завершению первый этап Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 января было разыграно 4 комплекта наград – в международном и в республиканском зачетах. Спортсмены на этих стартах показывают высокие результаты и в ближайшем будущем на международных турнирах составят конкуренцию представителям других стран.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе: Спортсмены находятся на том уровне готовности, который позволяет показывать результаты, соответствующие финалам чемпионатов Европы, к ним сейчас проходит подготовка. Готовимся к чемпионатам Европы по стрельбе из пневматического оружия как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров. Юноши и девушки у нас в этом году первый раз будут проходить такой старт.

Национальная сборная Беларуси на данном этапе проходит стадию омоложения. Новый состав уже приступил к работе. В конце января представители нашей команды отправятся на турнир в Мюнхен, который станет одним из этапов подготовки к чемпионату Европы. Выступит в Германии и Александра Петрова. На Кубке Беларуси она уже завоевала три награды – стала двукратной победительницей в стрельбе из пневматического пистолета, а также заняла третье место в миксте.

Александра Петрова, призер чемпионатов Европы и мира по пулевой стрельбе:

В этом сезоне, как, в принципе, в любом, выложиться на максимум, взять максимум медалей. На ближайших соревнованиях пока предварительно – зайти в финал. Потому что соревнования, хоть и проводятся достаточно часто в этом году, но Мюнхен, как правило, славится наивысшими результатами.

Первый этап Открытого Кубка Беларуси завершится 18 января. В заключительный день турнира будет разыграно два комплекта наград.