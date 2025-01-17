В Беларуси продолжают профилактику вирусных инфекций

Оградить от вирусов самых юных жителей столицы. Среди заболевших респираторными инфекциями больше половины – дети. В связи с этим в учреждениях образования усилены меры про профилактике гриппа и ОРВИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы не дать инфекциям распространяться, в одной связке работают педагоги, воспитатели и врачи. Как проводят профилактику вирусных болезней в школах и детских садах Минска? Сюжет Яны Лысяковой.

Утро. Начало рабочего дня в санаторном детском саду № 118. Едва переступив порог дошкольного учреждения, сотрудники сразу же обрабатывают руки антисептиком. А у входа дежурит медицинская сестра, которая узнает о самочувствии и при необходимости измеряет температуру. А воспитанники детского сада сразу же отправляются мыть руки.

Яна Лысякова, корреспондент:

Медицинский блок детского сада укомплектован современным оборудованием. Почти как мини-санаторий. Здесь расположились кабинеты массажа, медсестры, врача, а также сауна и зал ЛФК. Для тех, кто приболел, изолятор.

Важная мера профилактики – вакцинация. Так, например в 73-й столичной школе от гриппа привито больше половины учащихся. Иммунизация проходила с согласия родителей и без отрыва от учебного процесса.

Наталья Колосюк, врач-эпидемиолог, заведующий противоэпидемическим отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Важным подготовительным этапом перед сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями является проведение вакцинации против гриппа как учащихся, так и педагогов. Также взрослых прививают против коронавирусной инфекции.