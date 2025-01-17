В Беларуси продолжают профилактику вирусных инфекций
Оградить от вирусов самых юных жителей столицы. Среди заболевших респираторными инфекциями больше половины – дети. В связи с этим в учреждениях образования усилены меры про профилактике гриппа и ОРВИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы не дать инфекциям распространяться, в одной связке работают педагоги, воспитатели и врачи.
Как проводят профилактику вирусных болезней в школах и детских садах Минска? Сюжет Яны Лысяковой.
Утро. Начало рабочего дня в санаторном детском саду № 118. Едва переступив порог дошкольного учреждения, сотрудники сразу же обрабатывают руки антисептиком. А у входа дежурит медицинская сестра, которая узнает о самочувствии и при необходимости измеряет температуру. А воспитанники детского сада сразу же отправляются мыть руки.
Яна Лысякова, корреспондент:
Медицинский блок детского сада укомплектован современным оборудованием. Почти как мини-санаторий. Здесь расположились кабинеты массажа, медсестры, врача, а также сауна и зал ЛФК. Для тех, кто приболел, изолятор.
Важная мера профилактики – вакцинация. Так, например в 73-й столичной школе от гриппа привито больше половины учащихся. Иммунизация проходила с согласия родителей и без отрыва от учебного процесса.
Наталья Колосюк, врач-эпидемиолог, заведующий противоэпидемическим отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Важным подготовительным этапом перед сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями является проведение вакцинации против гриппа как учащихся, так и педагогов. Также взрослых прививают против коронавирусной инфекции.
Комплекс мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ проводят во всех учреждениях образования столицы. А чтобы минимизировать распространение инфекций, школьникам могут оставаться дома до 5 дней без справки о болезни. Сейчас Беларусь находится в благоприятном эпидемиологическом периоде. Заболеваемость на 25 % ниже уровня аналогичного периода 2024 года. Однако в конце января – начале февраля ожидается рост.
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