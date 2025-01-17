Дзермант: белорусы, может быть, единственные, кто ломал западную колониальную, нацистскую логику

Алексей Дзермант, политолог:

Хотя много-много там людей, наших сторонников, наших симпатиков искренних. Некоторые к нам уже переезжают из Италии, из Польши, Германии, Испании. Мы этих людей знаем, работаем с ними, это искренние сторонники. Я рад, что Беларусь, по сути, становится их вторым домом. Но вот пока власть, пока вот это ядро идеологическое, оно иное, оно уже даже не антибелорусское, антироссийское, антиславянское, оно античеловеческое. Потому что, к сожалению, на Западе глубоко проросли вот эти идеи темные, темного гнозиса, расизма, нацизма, разделения человечества, иерархии, пирамидальной структуры, где они, элитки западные, видят себя единственными властителями судеб. И не хотят, конечно, с этим мириться.

Тем более да, у них есть опыт, это 500-600 лет этого господства. И вот когда, вкусив в крови один раз колониального вот этого преступного опыта, конечно, очень сложно от него отказаться. Поэтому они каждый раз и придумывают. Вроде бы поменяли обертку, а все равно суть-то остается. Но в чем мы сильны? Мы, может быть, единственные, кто ломал всегда эту логику колониальную, расистскую, нацистскую. И сейчас мы делаем то же самое. Да, по-другому, другими методами, но тем не менее, видимо, таково наше предназначение, такова наша роль, миссия, которая, может быть, и Господом Богом определена. Все-таки справедливость восторжествовала в итоге, а не вот этот ад на земле.