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Порядка 550 тысяч белорусов приняли участие в марафоне «От всей души»

17 января 2025 19:25
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Совершать добрые поступки и дарить заботу. Самый теплый и искренний марафон «От всей души» завершился, однако благотворительные инициативы продолжаются, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Порядка 550 тысяч белорусов приняли участие в марафоне «От всей души»-2

Так, в гости к постояльцам Минского городского социального пансионата «Родник» приехали представители Министерства промышленности, союза женщин и руководство города. В подарок постояльцы получили спортивный инвентарь, наборы для творчества и сладкие угощения. Творческим сюрпризом стал праздничный концерт с участием артистов белорусской эстрады.

Порядка 550 тысяч белорусов приняли участие в марафоне «От всей души»-4

Наталья Зычкова, директор ГУ «Минский городской социальный пансионат Родник»:
У нас сегодня созданы условия для того, чтобы люди занимали себя. Могли петь, могли заниматься творчеством, проявлять любой свой талант. Когда на них смотришь – порой даже завидуешь, откуда у них берется эта энергия. И хочется зарядиться этой энергией и творить еще больше добрых дел.

Порядка 550 тысяч белорусов приняли участие в марафоне «От всей души»-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Инфраструктура выстроена, уход выстроен, люди живут каким-то хорошим настроением. Поэтому в преддверии завершения марафона мы еще раз обратим внимание, что в нашей стране выстроена вся система для того, чтобы можно было хорошо, комфортно, и в таком уже взрослом возрасте тоже проживать совместно и получать комфортные условия для жизни.

Порядка 550 тысяч белорусов приняли участие в марафоне «От всей души»-8

Всего в благотворительном марафоне «От всей души» приняли участие порядка 550 тысяч неравнодушных белорусов. Только в столице внимаем и заботой окружили почти 25 тысяч людей золотого возраста.

# Пенсионеры # Надежда Лазаревич # Наталья Зычкова

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