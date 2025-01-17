Выборы-2025. В Минске проводят мониторинг готовности участковых комиссий

Каждому избирателю отправлено приглашение на выборы. В нем указаны адрес участка для голосования и номер телефона. Также выслали листовки с биографическими данными кандидатов. В 2025 году процедура приглашения граждан на избирательные участки претерпела изменения, поскольку не всегда члены ЦИК имели возможность попасть в дома избирателей. Поэтому теперь приглашения гражданам доставляют в почтовые ящики.

Электоральная кампания вступает в завершающую стадию. Сейчас в столице проводится мониторинг готовности участковых комиссий. Досрочное голосование стартует 21 числа. Выборы Президента Беларуси пройдут 26 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Совместно с депутатами городского Совета депутатов промониторили участки, готовность участковых избирательных комиссий, наличие документов. Уже с 21-го числа, со вторника, приступают к работе комиссии в режиме досрочного голосования.

Сейчас избирательная кампания на стадии агитационного периода, который завершится 25 января. Проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты.