Выборы-2025. В Минске проводят мониторинг готовности участковых комиссий

Электоральная кампания вступает в завершающую стадию. Сейчас в столице проводится мониторинг готовности участковых комиссий. Досрочное голосование стартует 21 числа. Выборы Президента Беларуси пройдут 26 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Каждому избирателю отправлено приглашение на выборы. В нем указаны адрес участка для голосования и номер телефона. Также выслали листовки с биографическими данными кандидатов. В 2025 году процедура приглашения граждан на избирательные участки претерпела изменения, поскольку не всегда члены ЦИК имели возможность попасть в дома избирателей. Поэтому теперь приглашения гражданам доставляют в почтовые ящики.