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Выборы-2025. В Минске проводят мониторинг готовности участковых комиссий

17 января 2025 19:52
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Электоральная кампания вступает в завершающую стадию. Сейчас в столице проводится мониторинг готовности участковых комиссий. Досрочное голосование стартует 21 числа. Выборы Президента Беларуси пройдут 26 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждому избирателю отправлено приглашение на выборы. В нем указаны адрес участка для голосования и номер телефона. Также выслали листовки с биографическими данными кандидатов. В 2025 году процедура приглашения граждан на избирательные участки претерпела изменения, поскольку не всегда члены ЦИК имели возможность попасть в дома избирателей. Поэтому теперь приглашения гражданам доставляют в почтовые ящики.

Выборы-2025. В Минске проводят мониторинг готовности участковых комиссий-2

Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:
Совместно с депутатами городского Совета депутатов промониторили участки, готовность участковых избирательных комиссий, наличие документов. Уже с 21-го числа, со вторника, приступают к работе комиссии в режиме досрочного голосования. 

Сейчас избирательная кампания на стадии агитационного периода, который завершится 25 января. Проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты.

# Выборы в Беларуси

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