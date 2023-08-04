Около 40% населения Судана живёт на грани голода

Новости Судана. Более 20 миллионов жителей Судана живут на грани голода. Это около 40 % населения страны. Такие данные приводят эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году гуманитарную помощь от Всемирной продовольственной программы получили 1,5 миллиона человек. До конца года организация намерена поддержать еще 6 миллионов. Однако этого недостаточно. По оценке экспертов, ситуация в Судане усугубляется засухой, неурожаем и вооруженным конфликтом. Из-за нестабильной политической обстановки около 4 миллионов человек стали внутренними переселенцами, еще миллион уехали в соседние страны.