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Герасимов: Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности

04 апреля 2024 11:23
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Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, отметил, что Запад уничтожает фундамент стратегической устойчивости и структур обеспечения международной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что совещание руководителей Вооруженных сил стран СНГ проводится в сложной военно-политической обстановке, когда глобальной угрозой по-прежнему является международный терроризм.

Как отметил Герасимов, в таких условиях важно иметь хорошо обученные и оснащенные Вооруженные силы. Он также сообщил о назначениях новых глав генеральных штабов Казахстана и Кыргызстана.

# Международная политика # Валерий Герасимов

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