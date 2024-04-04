Герасимов: Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, отметил, что Запад уничтожает фундамент стратегической устойчивости и структур обеспечения международной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что совещание руководителей Вооруженных сил стран СНГ проводится в сложной военно-политической обстановке, когда глобальной угрозой по-прежнему является международный терроризм.

Как отметил Герасимов, в таких условиях важно иметь хорошо обученные и оснащенные Вооруженные силы. Он также сообщил о назначениях новых глав генеральных штабов Казахстана и Кыргызстана.