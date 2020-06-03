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Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия

03 июня 2020 08:04
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Новости мира. В результате ожесточенных протестов погибли по меньшей мере 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них жители Чикаго, Детройта, Окленда и других городов.  

Беспорядки не стихают. В Нью-Йорке продлили комендантский час

Американские СМИ сообщают о сотнях раненых. В уличных потасовках страдают и гибнут совершенно случайные люди.

Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия-1

Беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца при задержании полицией, не прекращаются в Соединённых Штатах уже больше недели. Дебоширы игнорируют введённый более чем в 40 городах комендантский час, продолжают выходить на улицы, устраивать погромы.  

Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия-4

Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия-6

Накануне Дональд Трамп заявил, что в случае, если вандализм и разбой не прекратятся, он задействует армию для обеспечения порядка. После этого в район Вашингтона были переброшены около 1600 военных. Солдаты находятся в состоянии повышенной боевой готовности.   

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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