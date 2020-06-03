Генсек ООН призвал демонстрантов в США воздержаться от насилия

Новости мира. В результате ожесточенных протестов погибли по меньшей мере 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них жители Чикаго, Детройта, Окленда и других городов.

Беспорядки не стихают. В Нью-Йорке продлили комендантский час

Американские СМИ сообщают о сотнях раненых. В уличных потасовках страдают и гибнут совершенно случайные люди.