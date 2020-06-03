Чехия снимает ограничения на путешествия по Европе
Новости мира. Мир постепенно выходит из локдауна. Так, Чехия снимает ограничения на путешествия по Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с 15 июня граждане смогут свободно передвигаться по странам без необходимости сдавать тест на коронавирус после прибытия.
В список безопасных государств, по мнению местных властей, попали больше 10 стран. При этом с поездками в Великобританию и Швецию чехам придётся повременить. Эти государства пока под запретом.
По мере улучшения эпидемиологической обстановки постепенно возрождается и туризм. С 15 июня иностранцы смогут приехать на остров Ямайка. Представители некоторых гостиниц уже подтвердили, что открыты для бронирования. По словам министра туризма страны, до конца года Ямайка может принять два миллиона посетителей.