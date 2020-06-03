Новости мира. Мир постепенно выходит из локдауна. Так, Чехия снимает ограничения на путешествия по Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с 15 июня граждане смогут свободно передвигаться по странам без необходимости сдавать тест на коронавирус после прибытия.

В список безопасных государств, по мнению местных властей, попали больше 10 стран. При этом с поездками в Великобританию и Швецию чехам придётся повременить. Эти государства пока под запретом.