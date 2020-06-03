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В ЕС идут споры по поводу подготовки к открытию внутренних границ

03 июня 2020 06:58
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Новости мира. В ЕС идут интенсивные дебаты по поводу подготовки к открытию внутренних границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС идут споры по поводу подготовки к открытию внутренних границ-1

Окончательно этот вопрос планируется решить на видеосовещании министров внутренних дел стран Евросоюза уже 5 июня.  С началом пандемии закрытие рубежей шло «хаотичным образом, без всякой координации». Однако затем в адрес Еврокомиссии поступила просьба: продумать дальнейшую логистику действий на границах. Ранее о готовности их открытия заявило руководство целого ряда стран.

# Коронавирус # Фотофакт

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