В ЕС идут споры по поводу подготовки к открытию внутренних границ

Новости мира. В ЕС идут интенсивные дебаты по поводу подготовки к открытию внутренних границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончательно этот вопрос планируется решить на видеосовещании министров внутренних дел стран Евросоюза уже 5 июня. С началом пандемии закрытие рубежей шло «хаотичным образом, без всякой координации». Однако затем в адрес Еврокомиссии поступила просьба: продумать дальнейшую логистику действий на границах. Ранее о готовности их открытия заявило руководство целого ряда стран.