Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса

Новости Литвы. Литва не намерена останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.
Новости Литвы. Литва не намерена останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.
По его словам, вводить такие же жесткие ограничения экономической деятельности по всей стране, какие были применены в марте, больше не планируется. Необходимая работа будет вестись с отдельными очагами заболеваний, иными словами – точечно.
Напомним, из-за карантина, который ввели в Литве 16 марта, свою деятельность приостановили десятки предприятий. Работу потеряли сотни граждан.