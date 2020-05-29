Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса

Новости Литвы. Литва не намерена останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.

По его словам, вводить такие же жесткие ограничения экономической деятельности по всей стране, какие были применены в марте, больше не планируется. Необходимая работа будет вестись с отдельными очагами заболеваний, иными словами – точечно.

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