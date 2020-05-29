Прямой эфир

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса

29 мая 2020 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Литва не намерена останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса-1

По его словам, вводить такие же жесткие ограничения экономической деятельности по всей стране, какие были применены в марте, больше не планируется. Необходимая работа будет вестись с отдельными очагами заболеваний, иными словами – точечно.

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса-4

Напомним, из-за карантина, который ввели в Литве 16 марта, свою деятельность приостановили десятки предприятий. Работу потеряли сотни граждан.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Норвегия заявила о бесполезности введения карантина
29 мая 2020 06:17

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США
28 мая 2020 19:29

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой
28 мая 2020 19:26

Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой