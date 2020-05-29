Прямой эфир

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

29 мая 2020 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В охваченном массовыми беспорядками американском Миннеаполисе на 3 дня ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь власти смогут использовать дополнительные инструменты для обеспечения безопасности граждан.

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС-1

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС-3

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС-5

В результате протестов городу нанесен серьезный экономический ущерб. Улицы завалены сгоревшими автомобилями, а в магазинах выбиты окна и двери.

Напомним, массовые беспорядки начались после смерти афроамериканца, который скончался в результате жестокого обращения полиции. При задержании один из офицеров надавил коленом на шею подозреваемого, тот потерял сознание.

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС-8

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС-10

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС-12

Произошедшее вызвало волну негодования граждан не только в Миннеаполисе, но и в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Демонстранты требуют строгого наказания для причастных к инциденту.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране
29 мая 2020 08:25

Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса
29 мая 2020 06:24

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина
29 мая 2020 06:17

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина