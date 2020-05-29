В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

Новости США. В охваченном массовыми беспорядками американском Миннеаполисе на 3 дня ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь власти смогут использовать дополнительные инструменты для обеспечения безопасности граждан.

В результате протестов городу нанесен серьезный экономический ущерб. Улицы завалены сгоревшими автомобилями, а в магазинах выбиты окна и двери. Напомним, массовые беспорядки начались после смерти афроамериканца, который скончался в результате жестокого обращения полиции. При задержании один из офицеров надавил коленом на шею подозреваемого, тот потерял сознание.