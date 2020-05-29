Прямой эфир

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки

29 мая 2020 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Мир стремительно выходит из локдауна. Так, в Австрии приступили к четвертому этапу отмены карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки -1

С 29 мая возобновляют работу гостиницы, объекты туризма и отдыха, разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 100 человек. С середины июня на территорию Австрии смогут въехать туристы из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

В Великобритании с 1 июня начнут открываться школы и рынки.

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки -4

В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки -6

А во Франции уже со 2 июня отменят ограничения на поездки на дальние расстояния. При условии сохранения ряда мер, среди которых в том числе и социальная дистанция, в стране возобновят работу кафе и рестораны.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС
29 мая 2020 09:25

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране
29 мая 2020 08:25

Деятельность соцсетей в США будет регулироваться. Указ Трампа вызвал волну критики в стране

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса
29 мая 2020 06:24

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса