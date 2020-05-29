В Австрии начнут работать гостиницы и объекты туризма, а во Франции отменят ограничения на поездки

Новости мира. Мир стремительно выходит из локдауна. Так, в Австрии приступили к четвертому этапу отмены карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 29 мая возобновляют работу гостиницы, объекты туризма и отдыха, разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 100 человек. С середины июня на территорию Австрии смогут въехать туристы из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

В Великобритании с 1 июня начнут открываться школы и рынки.