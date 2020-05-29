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Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии

29 мая 2020 09:51
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Новости Австралии. В парке Австралии показали малыша коалы, который стал первым детенышем, рожденным после масштабных лесных пожаров в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии-1

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии-3

Новому любимцу уже около пяти месяцев, однако выглядывать из маминой сумки он стал только на днях. Малышу дали имя Эш, что в переводе означает «пепел».

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии-6

Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии-8

Его рождение подарило сотрудникам парка надежду на будущее дикой природы Австралии. Масштабные лесные пожары начались в стране осенью 2019 года. В результате разгула стихии погибло свыше миллиарда животных, среди них и десятки тысяч коал.

# Животные # Фотофакт

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