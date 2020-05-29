Это первый детёныш, который родился после пожаров. Малыша коалы показали в Австралии

Новости Австралии. В парке Австралии показали малыша коалы, который стал первым детенышем, рожденным после масштабных лесных пожаров в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В парке Австралии показали малыша коалы, который стал первым детенышем, рожденным после масштабных лесных пожаров в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новому любимцу уже около пяти месяцев, однако выглядывать из маминой сумки он стал только на днях. Малышу дали имя Эш, что в переводе означает «пепел».
Его рождение подарило сотрудникам парка надежду на будущее дикой природы Австралии. Масштабные лесные пожары начались в стране осенью 2019 года. В результате разгула стихии погибло свыше миллиарда животных, среди них и десятки тысяч коал.