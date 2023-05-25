Шойгу: Запад накачал Украину оружием более чем на 65 млрд долларов и требует действий

Запад потратил на переданное Киеву вооружение более 65 миллионов долларов, а теперь требует от украинских властей демонстрировать успехи на поле боя, не считаясь с людскими потерями. Такое заявление сделал в четверг, 25 мая, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По словам министра, Запад ждет показателей от Украины показателей и готовность вести бой «до последнего украинца». Он также сообщил, что в карательных акциях и боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников. Украина идет на диверсии и громкие убийства.

Говоря об обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу заявил, что Америка вместе с союзниками ведет деструктивную деятельность, создавая очаги напряженности у границ стран, входящих в организацию. Наблюдается провокация кризисов и конфликтов, оказывается поддержка террористическим структурам, сказал глава Минобороны РФ.