Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

Во Вьетнаме новый президент. Национальная ассамблея избрала на этот пост генерального секретаря Коммунистической партии страны То Лама. Вьетнамские законодатели проголосовали за это решение единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То Лам также продолжит возглавлять Компартию, объединяя две высшие должности, что консолидирует власть и будет способстовать ускорению экономических реформ. После голосования новоизбранный глава государства пообещал новую модель развития, в основе которой лежат наука, технологии, инновации и цифровая трансформация. Как заявил То Лам на этом высоком посту его главными приоритетами являются поддержание стабильности, содействие быстрому и устойчивому национальному развиитию и улучшение всех аспектов жизни людей.