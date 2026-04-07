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Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

07 апреля 2026 09:15
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Во Вьетнаме новый президент. Национальная ассамблея избрала на этот пост генерального секретаря Коммунистической партии страны То Лама. Вьетнамские законодатели проголосовали за это решение единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны-2

То Лам также продолжит возглавлять Компартию, объединяя две высшие должности, что консолидирует власть и будет способстовать  ускорению экономических реформ. После голосования новоизбранный глава государства пообещал новую модель развития, в основе которой лежат наука, технологии, инновации и цифровая трансформация. Как заявил То Лам на этом высоком посту его главными приоритетами являются поддержание стабильности, содействие быстрому и устойчивому национальному развиитию и улучшение всех аспектов жизни людей. 

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны-4

То Лам будет занимать пост президента в течение следующих пяти лет. 68-летний политик в свое время возглавлял Министерство общественной безопасности, где начал масштабные антикоррупционные реформы. Является профессором и доктором права. 

# Новости Вьетнама # То Лам

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