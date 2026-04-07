Китай испытал крупнейший в мире грузовой БПЛА

В Чжэнчжоу, китайская провинция Хэнань, впервые поднялся в воздух крупнейший в мире грузовой беспилотный самолет Changying-8. Испытание, за которым следила команда разработчиков, может стать поворотным моментом для всей индустрии воздушной логистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

280 метров разбега и уверенный уход в небо. В полете проверяют работу ключевых систем: интеллектуального управления, авионики, топливных модулей. Через полчаса – мягкая посадка. Первый тест признан успешным. Размах крыльев – 25 метров, потолок – более 10 тысяч метров, дальность – свыше 3 тысяч километров. При собственной массе 3,5 тонны беспилотник берет на борт еще столько же груза. Это новый класс тяжелых дронов, способных выполнять дальние рейсы без посадки. Конструкторы подчеркивают: аппарат рассчитан на работу в сложных условиях.

Цай Ханцин, представитель компании-разработчика:

Шасси чрезвычайно прочные, шины шире и крупнее, чем у стандартных моделей. Это обеспечивает отличные возможности для короткого взлета и посадки. Самолет может взлетать с полосы длиной всего 500 метров. В будущем мы планируем пойти еще дальше, разработать более крупные и умные беспилотные летательные аппараты нового поколения, включая системы вертикального взлета и гибридные конструкции. Наша цель – предоставить комплексные логистические решения для широкого спектра сценариев.

Этот тяжелый воздушный грузовик должен закрыть ключевой пробел в китайской системе доставки. Сейчас она делится на три уровня: магистральные маршруты между крупными городами, распределительные – в региональные центры, и «последняя миля» – доставка конечному получателю. Основная нагрузка сегодня ложится на небольшие дроны, которые не могут перевозить тяжелые грузы. Новый аппарат призван изменить баланс.