Скандал в одном из ведущих американских изданий: генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис подал в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло всего через несколько дней после масштабного сокращения штата газеты – без работы примерно треть редакционного коллектива. Последствия оптимизационных мер оказались существенными: закрыт популярный спортивный раздел, ликвидирован штат фотографов, значительно сокращен персонал, занимавшийся освещением событий за рубежом. Причины кризиса носят комплексный характер. С одной стороны, они связаны с финансовыми трудностями издания. С другой – с глубоким внутренним конфликтом. В последние годы владелец газеты Джефф Безос инициировал консервативный пересмотр редакционной политики, что вызвало резкое недовольство сотрудников.