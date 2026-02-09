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Генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис подал в отставку

09 февраля 2026 07:07
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Скандал в одном из ведущих американских изданий: генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис подал в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис подал в отставку-2

Это произошло всего через несколько дней после масштабного сокращения штата газеты – без работы примерно треть редакционного коллектива. Последствия оптимизационных мер оказались существенными: закрыт популярный спортивный раздел, ликвидирован штат фотографов, значительно сокращен персонал, занимавшийся освещением событий за рубежом. Причины кризиса носят комплексный характер. С одной стороны, они связаны с финансовыми трудностями издания. С другой – с глубоким внутренним конфликтом. В последние годы владелец газеты Джефф Безос инициировал консервативный пересмотр редакционной политики, что вызвало резкое недовольство сотрудников.

# США # Новости США

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