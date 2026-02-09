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Национальный авиаперевозчик Латвии оказался на грани банкротства

09 февраля 2026 07:06
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Национальный авиаперевозчик Латвии оказался на грани банкротства. Правительство страны выдвинуло компании жесткий ультиматум: до 30 июня необходимо найти нового инвестора – в противном случае авиакомпания прекратит полеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный авиаперевозчик Латвии оказался на грани банкротства-2

На протяжении многих лет перевозчик считался стратегическим активом, однако совокупные убытки компании с 2009 года превысили 620 миллионов евро. Для спасения авиакомпании предпринимались различные меры – в частности, рассматривалась возможность продажи доли соседним странам – Литве и Эстонии, однако оба государства отказались от предложения.

# Латвия

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