Генерал ВВС США Бридлав: НАТО боится победы Украины из-за ядерного оружия РФ

Запад опасается победы Киева из-за того, что понимает, что Российская Федерация не допустит своего поражения. НАТО боится ядерной эскалации. Такое заявление сделал бывший генерал ВВС Америки, экс-главком НАТО Филип Бридлав, пишет РИА Новости.

По его словам, НАТО опасается ядерного ответа со стороны РФ, а также начала войны в Европе. Бридлав озвучил, что именно поэтому Запад оказывает ограниченную военную помощь Украине, хотя об этом не говорится открыто. Америка дает Киеву тот объем вооружений и боеприпасов, чтобы ВСУ могли вести сражение на поле боя, но не одержать победу.