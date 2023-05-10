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Генерал ВВС США Бридлав: НАТО боится победы Украины из-за ядерного оружия РФ

10 мая 2023 06:14
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Запад опасается победы Киева из-за того, что понимает, что Российская Федерация не допустит своего поражения. НАТО боится ядерной эскалации. Такое заявление сделал бывший генерал ВВС Америки, экс-главком НАТО Филип Бридлав, пишет РИА Новости.  

По его словам, НАТО опасается ядерного ответа со стороны РФ, а также начала войны в Европе. Бридлав озвучил, что именно поэтому Запад оказывает ограниченную военную помощь Украине, хотя об этом не говорится открыто. Америка дает Киеву тот объем вооружений и боеприпасов, чтобы ВСУ могли вести сражение на поле боя, но не одержать победу.  

# Международная политика

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