Вооруженные силы Украины готовятся к возможному расширению конфликта, так как Россия увеличивает производство оружия и разрабатывает военные технологии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева. Он добавил, что командование ВСУ опасается такого сценария развития событий.

В текущем году силы Украины столкнулись с проблемами, вызванными применением Россией более совершенных вооружений. Однако, несмотря на помощь НАТО, украинским военным не удалось достичь значительного успеха.

По мнению президента РФ Владимира Путина, контрнаступление украинских войск провалилось, и российские вооруженные силы укрепляют свои позиции. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, с начала ноября текущего года потери ВС Украины составили более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружений и военной техники.