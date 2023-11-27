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Под Анапой сухогруз выбросило на мель из-за шторма

27 ноября 2023 07:36
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Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза из-за мощного шторма сел на мель в районе Анапы. На его борту находится 21 член экипажа из Сирии, Индии и Египта. Об этом пишет ТАСС.

Судно стояло в порту Тамань для загрузки ячменя, предназначенного для отправки в Египет, однако во время сильного шторма его снесло с якоря. Сейчас оно посажено на мелководье недалеко от побережья. При наступлении благоприятных климатических условий судно будет снято с мели. У сухогруза имеются проблемы с двигателем, однако утечки нефтепродуктов не наблюдается.

# Несчастный случай

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